Боррель призвал обеспечить безопасность граждан в Рафахе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Израиль обеспечить безопасность мирных граждан в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом он написал в соцсети X.

«Израиль в соответствии с международным правом обязан обеспечить безопасность гражданских лиц», — написал он.

Боррель призвал власти Израиля не проводить наземную операцию в Рафахе, так как это может еще больше усугубить тяжелый гуманитарный кризис. Он подчеркнул, что принуждать гражданское население эвакуироваться из Рафаха в небезопасные зоны недопустимо.

До этого Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия и ряд других стран Евросоюза намерены признать Палестину 21 мая.

4 мая Боррель назвал срок капитуляции Киева без помощи Запада.

Ранее постпред Израиля Гилад Эрдан измельчил Устав ООН в шредере.