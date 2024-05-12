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«Зенит» обновил рекорд безвыигрышной серии в сезоне

«Зенит» обновил рекорд безвыигрышной серии в сезоне, не побеждая пять матчей

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Михаил Киреев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от московского ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После этой игры сине-бело-голубые продлили безвыигрышную серию в нынешнем сезоне до пяти встреч, что является худшим результатом для команды Сергея Семака. До этого петербургский клуб уступил «Рубину» (0:2), «Динамо» (0:1), а также сыграл вничью с ЦСКА в Кубке России (1:1) и с воронежским «Факелом» в РПЛ (1:1).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам субботних матчей в РПЛ «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее победу «Динамо» над «Балтикой» объяснили влиянием футбольного бога.

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