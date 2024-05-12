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В США признали, что не могут убедительно обосновать отправку украинцев на убой

Hill: США не могут убедительно обосновать отправку украинцев на убой в ВСУ

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Thomas Peter/Reuters

Сторонникам предоставления военной и финансовой помощи Украине на Западе следует придумать другие обоснования отправки украинцев на убой, поскольку старые аргументы уже не работают. Об этом пишет бывший специальный помощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон в статье для газеты Hill.

«Тем, кто призывает Украину сражаться до последнего гражданина, не выходя из комфортных и безопасных своих офисов за тысячи миль от поля боя, необходимо придумать более убедительное обоснование», — подчеркнул он.

Среди «податливых» обоснований автор назвал тезисы по типу: «Мы должны выступить единым целым против Путина», «Мы должны спасти народ Украины» или «Мы должны защитить НАТО».

По словам Маккиннона, большинство средств массовой информации на Западе не склонны сообщать о «некоторых фактах в стране» своей аудитории. Между тем, Украина столкнулась разрушением большей части инфраструктуры страны и с тем, что более шести миллионов украинцев уехало за рубеж.

Маккиннон отметил, что Запад готов на эскалацию конфликта на Украине ради денег, так как для ряда оборонных подрядчиков в США и Европе Украина «стала подарком, который продолжает дарить».

До этого он сообщал, что никто из западных экспертов в течение последних двух лет не высказывал мнения о возможности победы Украины в конфликте.

Ранее экс-сотрудник Пентагона заявил, что Запад не осознает последствий ядерной войны.

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