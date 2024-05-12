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Шебекино и четыре села Белгородской области остались без электричества

Шебекино и 4 села Белгородской области остались без электричества после атаки БПЛА

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Жители города Шебекино и населенных пунктов Графовка, Маслова Пристань, Безлюдовка и Новая Таволжанка в Белгородской области остались без света в результате атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Шебекино в результате атаки никто не пострадал.

«В результате атаки есть повреждения линий электропередачи», — отметил Гладков.

Губернатор Белгородской области добавил, что аварийные службы приступят к устранению в ближайшее время.

Гладков также сообщил, что более 300 квартир в 85 многоквартирных домах получили повреждения в результате массированного обстрела Белгорода.

До этого глава Белгородской области заявлял о десятках пострадавших мирных жителей при массированном обстреле украинскими войсками города Белгорода и Белгородского района. Предварительно, ранения получили 28 взрослых и один ребенок.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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