В России начнут выявлять нелегальных майнеров

В России намерены ужесточить контроль за майнингом криптовалют в жилых помещениях. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы Экспертного совета при правительстве, для выявления нарушителей предлагается дистанционно через счетчики сравнивать заявленный расход электроэнергии с фактическим.

Тем, кто превысит указанные в квитанциях значения, будут назначаться штрафы в размере превышения допустимых затрат. Однако расчет будет вестись не по льготным тарифам для населения, а по более высоким ставкам, применяемым для промышленных предприятий. Такие меры призваны обелить рынок майнинга и избавиться от нагрузки на энергосистему со стороны «теневых» добытчиков криптовалют.

«Сегодня поставщики электроэнергии могут доказывать подобные нарушения только через суд, затрачивая время и средства компаний. Если же единый принцип штрафования будет разработан на федеральном уровне, это существенно облегчит и активизирует борьбу с нарушителями», — пояснил член Экспертного совета Дмитрий Тортев.

По оценкам, в 2022 году потребление электроэнергии на добычу криптовалют в России составило от 10,8 до 14,1 млрд кВт•ч. Для сравнения, один дата-центр мощностью 100 МВт потребляет около 832 млн кВт•ч в год.

Предложение о новой системе штрафов для «теневых» майнеров будет направлено в правительство 16 мая.

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