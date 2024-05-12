Адвокат рассказал, почему могут запретить выезд за границу

Адвокат Елена Кудерко рассказала агентству «Прайм», что незаконная перепланировка жилья может стать причиной ограничения выезда за рубеж.

По словам адвоката, подобная мера входит в закон об исполнительном производстве и предусматривает скорейшее исполнение судебных решений. Обычно запрет на выезд за границу устанавливается сроком на шесть месяцев, но может быть продлен.

«Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава», — пояснила Кудерко.

Она добавила, что суд обычно требует привести помещение в изначальное состояние в случае незаконной перепланировки.

До этого сообщалось, что в России с 1 апреля изменился порядок перепланировок в квартирах.

Раньше перепланировкой являлось «изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в техпаспорт». Теперь перепланировкой будет считаться любое изменение площади помещения.

Ранее в Госдуме рассказали, как изменится процесс перепланировки квартир.