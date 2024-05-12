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Адвокат рассказал, почему могут запретить выезд за границу

Адвокат Кудерко: незаконный ремонт в квартире грозит запретом на выезд за рубеж

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Shutterstock

Адвокат Елена Кудерко рассказала агентству «Прайм», что незаконная перепланировка жилья может стать причиной ограничения выезда за рубеж.

По словам адвоката, подобная мера входит в закон об исполнительном производстве и предусматривает скорейшее исполнение судебных решений. Обычно запрет на выезд за границу устанавливается сроком на шесть месяцев, но может быть продлен.

«Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава», — пояснила Кудерко.

Она добавила, что суд обычно требует привести помещение в изначальное состояние в случае незаконной перепланировки.

До этого сообщалось, что в России с 1 апреля изменился порядок перепланировок в квартирах.

Раньше перепланировкой являлось «изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в техпаспорт». Теперь перепланировкой будет считаться любое изменение площади помещения.

Ранее в Госдуме рассказали, как изменится процесс перепланировки квартир.

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