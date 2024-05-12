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Экс-сотрудник СБУ рассказал о водной блокаде Крыма

Экс-сотрудник СБУ: решение о водной блокаде Крыма Киев принял на высшем уровне

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) заявил, что решение о водной блокаде Крыма было принято на уровне властей в Киеве, при этом последствия такого шага совершенно не просчитывались правительством. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на допрос экс-сотрудника украинской спецслужбы.

«Да, никто вообще не оценивал, да, закрыли воду и все. До свидания», — сказал он.

По его словам, соответствующий шаг был предпринят украинскими властями по политическим мотивам, направленным на то, чтобы показать жителям Крыма, что при РФ якобы «хуже», чем при Украине.

Кроме того, как сообщил бывший сотрудник СБУ, в украинских СМИ блокада Крыма подавалась как вынужденная мера.

До этого председатель парламента республики Владимир Константинов заявил, что крымский полуостров получил колоссальный ущерб за время нахождения в составе Украины.

По словам законодателя, в данный момент руководство региона проводит скрупулезную работу по предъявлению Киеву данных о нанесенном полуострову ущербе. В том числе это касается прибыли, которую республика упустила в период нахождения в составе Украины.

Ранее в Крыму призвали предъявить федеральные иски к Украине из-за терактов.

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