В ночь на 12 мая жители российского региона наблюдали северное сияние

Жители Калининградской области в ночь на 12 мая наблюдали северное сияние. Об этом сообщает Telegram-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Параметры геомагнитного возмущения неблагоприятные, индекс BZ находится в плюсовых значениях, хотя скорость солнечного ветра очень высокая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволило наблюдать новые всплески полярного сияния.

До этого старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев сообщал, что ожидаемая продолжительность сильной магнитной бури, начавшейся 10 мая, составит как минимум два дня.

Причиной возмущений магнитного фона стали самые интенсивные за два десятка лет вспышки на Солнце.

По словам Язева, облака плазмы двигаются с разной скоростью, догоняют друг друга, поэтому 12 и 13 мая на Земле будет наблюдаться провоцируемая этими выбросами сплошная магнитная буря.

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