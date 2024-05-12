Победу «Динамо» над «Балтикой» объяснили влиянием футбольного бога

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в интервью «Матч ТВ» заявил, что его команда сумела одержать победу в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» за счет фортуны.

По его словам, высшие силы отблагодарили футболистов за то, что на последних минутах игры они шли в атаку.

«Балтике» тоже были нужны очки, мы ожидали давления. Команда пошла за победой, и футбольный бог нам помог. Постараемся продолжать идти к мечте в следующем туре», — заявил Личка.

Матч, состоявшийся 11 мая на стадионе «Ростех Арена», завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. «Динамо» открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте «Балтика» сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё.

«Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

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