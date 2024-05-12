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В Петербурге подросток попал в больницу в тяжелом состоянии после посещения стоматолога

«78.ru»: в Петербурге подростку стало плохо во время приема у стоматолога

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В Приморском районе Петербурга восьмикласснику стало плохо во время посещения стоматолога. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в стоматологии на Богатырском проспекте, врач ввел пациенту два укола обезболивающего препарата, мальчику стало плохо, у него начались судороги, школьник упал и разбил голову. 16-летнего юношу госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

По словам матери пострадавшего, сын уже посещал эту стоматологию, аллергических реакций на препараты у него не возникало.

Дол этого сообщалось, что жительница Тюмени получила огромные гематомы после планового лечения в частной стоматологической клинике города. Через несколько часов после процедуры чистки каналов, ее лицо раздуло и на нем появились первые синяки. Пациентка повторно обратилась в клинику, чтобы ей выписали «больничный», так как побоялась довериться ее специалистам еще раз. Ей выписали направление в государственную стоматологию. Там женщине открыли лист нетрудоспособности и поставили диагноз «гипохлоритная авария». Пациентка написала заявление в правоохранительные органы.

Ранее стоматолог вкрутил зубной имплант в мозг пациента.

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