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В Германии признали, что Россия создаст буферную зону в Харьковской области

Немецкий эксперт Манготт: РФ создаст буферную зону в Харьковской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия намерена создать буферную зону у границы с Украиной у Белгорода с целью прекратить обстрелы и атаки беспилотников ВСУ по территории РФ. Об этом заявил профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт в эфире Welt.

«Теперь речь идет о создании буферной зоны, чтобы подобное больше не было возможно», — подчеркнул он.

ВС РФ, отметил Манготт, ведут активные боевые действия на Харьковском направлении, нанося высокоточные удары по позициям войск.

12 мая британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинские власти совершили глупый поступок, атакуя приграничные регионы России ракетами и беспилотниками, у России поэтому теперь есть «прекрасное обоснование» наступления в Харьковской области.

Меркурис добавил, что украинской стороне нужно «смириться» с развитием событий.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль пять сел в Харьковской области в результате наступательных действий. Речь идет о населенных пунктах Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелячья. Они находятся на севере региона.

Ранее глава ДНР рассказал, какие города нужно взять под контроль на Украине.

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