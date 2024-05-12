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В Томской области из-за паводков частично подтопило 12 населенных пунктов

Губернатор Мазур: в Томской области частично подтоплено 12 населенных пунктов

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Shutterstock/sunakri

В Чаинском районе Томской области в связи с паводками частично подтопило 12 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

По его словам, наиболее напряженная ситуация сложилась в Чаинском районе.

«Здесь частично подтоплены 12 населенных пунктов. Перелиты участки дорог в сторону Гришкино, Гореловки и Бундюра», — написал он.

Мазур отметил, что эвакуация местного населения в пункты временного размещения не требуется.

Губернатор Томской области подчеркнул, что паводковая обстановка на прежнем уровне сохраняется в Кривошеинском, Колпашевском, Молчановском, и Тегульдетском районах. При этом, по его словам, ситуация улучшается в Бакчарском районе, на особом контроле — в Каргасокском.

Мазур добавил, что областные и спасательные службы и главы муниципалитетов держат на контроле безопасность и обеспечение жителей продуктами, товарами первой необходимости.

До этого помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что свыше 7,9 тыс. жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей обратились за медицинской помощью из-за последствий весеннего половодья.

Ранее пьяный курганец попытался добраться на дачу вплавь в паводок.

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