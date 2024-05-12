Мбаппе отказался от 20 млрд рублей

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отказался от серьезного предложения из Саудовской Аравии ради продолжения карьеры в мадридском «Реале».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний Мбаппе имел возможность подписать долгосрочный контракт с одним из клубов Саудовской Аравии на сумму в €200 млн за сезон (около 20 млрд руб. по текущему курсу ЦБ РФ. — Прим. «Газеты.Ru»). Это предложение, на которое Мбаппе ответил отказом, поступило окружению француза в 2023 году.



Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи лет.