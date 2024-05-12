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Двухлетний ребенок захлебнулся в ванне и попал в реанимацию

«78.ru»: в Петербурге двухлетний ребенок едва не утонул в ванне

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Shutterstock

В Василеостровском районе Петербурга двухлетний мальчик попал в реанимацию после водных процедур. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в квартире на 14-й линии Васильевского острова, родители решили искупать двухлетнего сына. Они набрали в ванну воду, посадили туда мальчика и оставили его без присмотра. В какой-то момент ребенок потерял равновесие, погрузился в воду и едва не захлебнулся.

Мать и отец немедленно вызвали скорую помощь, пострадавшего доставили в отделении реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что врачи Нижегородской областной детской больницы спасли 10-месячного ребенка, который едва не утонул в ванне. Мать оставила младенца в ванной без присмотра и занималась домашними делами, спустя какое-то время женщина обнаружила, что ребенок захлебнулся и потерял сознание. Мать вызвала скорую помощь и пыталась самостоятельно привести малыша в чувство, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии.

Ранее уборщица спасла ребенка, тонувшего в бассейне спа-центра.

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