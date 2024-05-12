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В Белгородской области в третий раз за день объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе сработали сирены ракетной опасности

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Сирены ракетной опасности сработали на территории Белгородской области в третий раз за день. О введении особого режима в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал глава субъекта.

Он рекомендовал местным жителям оставаться дома или пройти в укрытия, если кто-то находится на улице. Кроме того, Гладков напомнил гражданам о необходимости держаться подальше от окон.

В ночь на 12 мая в Белгороде и Белгородском районе также была объявлена ракетная опасность. Особый режим действовал с 4:03 до 4:47 мск.

Позже в данной части региона вновь сработали сирены ракетной опасности. Тревога была объявлена в 7:24 и отменена через шесть минут.

Утром в пяти населенных пунктах Белгородской области произошло отключение электричества. Без света остались жители города Шебекино и населенных пунктов Маслова Пристань, Графовка, Новая Таволжанка и Безлюдовка. Как рассказал Гладков, причиной послужило повреждение линии электропередачи (ЛЭП) вследствие атаки украинских дронов.

Ранее в небе над Белгородской областью сбили две ракеты «Точка-У».

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