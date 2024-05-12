Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ломаченко прокомментировал победу в титульном бою IBF

Ломаченко заявил, что после победы в титульном бою IBF хочет побыть с семьей

close
100%
Reuters

Украинский боксер Василий Ломаченко после победы в титульном бою Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе против представителя Австралии Джорджа Камбососа — младшего заявил, что пока не имеет дальнейших карьерных планов.

По его словам, ближайшее время он бы хотел посвятить своим близким.

«В первую очередь, спасибо Господу. Хочу поблагодарить своего оппонента Джорджа. Что далее? Хочу вернуться к семье и провести время с родными», — заявил Ломаченко.

Поединок завершился по ходу 11-го раунда после того, как украинский спортсмен нанес серию точных ударов в корпус оппонента, вынудив того оказаться на канвасе. Эта победа позволила Ломаченко оформить чемпионский пояс IBF в легком весе.

Предыдущий бой 36-летний спортсмен проиграл в мае 2023 года — тогда Василий не справился с Дэвином Хэйни, потерпев третье поражение в карьере. В том бою американец защищал титул абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring.

Ранее сообщалось, что WBO может лишить Артура Бетербиева прав в организации, если тот не докажет наличие травмы.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами