Ломаченко прокомментировал победу в титульном бою IBF

Украинский боксер Василий Ломаченко после победы в титульном бою Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе против представителя Австралии Джорджа Камбососа — младшего заявил, что пока не имеет дальнейших карьерных планов.

По его словам, ближайшее время он бы хотел посвятить своим близким.

«В первую очередь, спасибо Господу. Хочу поблагодарить своего оппонента Джорджа. Что далее? Хочу вернуться к семье и провести время с родными», — заявил Ломаченко.

Поединок завершился по ходу 11-го раунда после того, как украинский спортсмен нанес серию точных ударов в корпус оппонента, вынудив того оказаться на канвасе. Эта победа позволила Ломаченко оформить чемпионский пояс IBF в легком весе.

Предыдущий бой 36-летний спортсмен проиграл в мае 2023 года — тогда Василий не справился с Дэвином Хэйни, потерпев третье поражение в карьере. В том бою американец защищал титул абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring.

Ранее сообщалось, что WBO может лишить Артура Бетербиева прав в организации, если тот не докажет наличие травмы.