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Жителям Белгородской области сообщили об отмене ракетной опасности

Гладков: ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе

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Антон Вергун/РИА Новости

Руководство Белгородской области отменило режим ракетной опасности, введенный на территории региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава субъекта Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — говорится в заявлении, опубликованном в 9:15 мск.

Особый режим действовал в течение шести минут.

Утром 12 мая украинские дроны атаковали город Шебекино в Белгородской области. В результате удара два местных предприятия получили урон. У одного из объектов была повреждена кровля производственного помещения, а у второго — помещение столовой. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших.

До этого в Белгородской области также зафиксировали атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые повредили линию электропередачи (ЛЭП). Из-за этого в пяти населенных пунктах региона — Шебекино, Графовке, Безлюдовке, Новой Таволжанке и Масловой Пристани — произошло отключение света. Гладков уточнил, что сотрудники экстренных служб приступят к восстановительным работам в ближайшее время.

Ранее в Белгороде подсчитали количество квартир, поврежденных в результате обстрела 11 мая.

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