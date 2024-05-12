Западная военная и финансовая помощь Украине лишь вредит жителям этой страны, США и ЕС следует прекратить такую политику. Об этом в эфире французской радиостанции France Info заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это не их война, это война НАТО против России. Необходимо защищать позицию мира и переговоров. Совершенно точно не нужно направлять оружие и деньги, которых у нас нет», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

До этого бывший специальный помощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон заявлял, что НАТО рискует развязать третью мировую войну на Украине, при этом политические элиты западных стран совершенно не понимают последствия ядерной эскалации глобального конфликта.

Ранее в США признали, что не могут убедительно обосновать отправку украинцев на убой.