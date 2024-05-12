Стало известно, сколько украинских беженцев намерены вернуться домой

Только треть украинских беженцев планируют вернуться домой после окончания боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса Info Sapiens.

Согласно результатам опроса, в настоящее время за границей находятся 4,9 млн украинцев. Из них примерно 30% — в Германии, еще 22% — в Польше. Как минимум половина из них не планирует возвращаться обратно.

Отмечается, что в январе на родину планировали вернуться 26,2% беженцев. 26,3% украинцев не исключили этого, из них 61% — только после окончания боевых действий. 45% украинских беженцев за границей работают, и 60% из них получают больше, чем на родине.

«Они (украинские беженцы. — «Газета.Ru») постепенно адаптируются. Большинство признается, что здесь лучше, чем на родине», — говорят социологи Info Sapiens.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей из-за подозрений в государственной измене, заявил, что в законе об ужесточении мобилизации на Украине заложен механизм ее срыва.

Ранее цыгане из Швейцарии стали покупать украинские паспорта, чтобы получить пособия.