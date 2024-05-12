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Стало известно, сколько украинских беженцев намерены вернуться домой

Соцопросы: только треть украинских беженцев планируют вернуться на родину

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Gleb Garanich/Reuters

Только треть украинских беженцев планируют вернуться домой после окончания боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса Info Sapiens.

Согласно результатам опроса, в настоящее время за границей находятся 4,9 млн украинцев. Из них примерно 30% — в Германии, еще 22% — в Польше. Как минимум половина из них не планирует возвращаться обратно.

Отмечается, что в январе на родину планировали вернуться 26,2% беженцев. 26,3% украинцев не исключили этого, из них 61% — только после окончания боевых действий. 45% украинских беженцев за границей работают, и 60% из них получают больше, чем на родине.

«Они (украинские беженцы. — «Газета.Ru») постепенно адаптируются. Большинство признается, что здесь лучше, чем на родине», — говорят социологи Info Sapiens.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей из-за подозрений в государственной измене, заявил, что в законе об ужесточении мобилизации на Украине заложен механизм ее срыва.

Ранее цыгане из Швейцарии стали покупать украинские паспорта, чтобы получить пособия.

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