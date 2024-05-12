Украинские дроны второй раз за день атаковали Шебекино в Белгородской области

Украинские солдаты нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава субъекта отметил, что это была вторая за день атака на населенный пункт. При этом после ее завершения в Шебекино были зафиксированы повреждения на территории сразу двух промышленных предприятий.

«На одном из них повреждена кровля производственного помещения, на другом повреждено помещение столовой», — уточнил Гладков.

Он добавил, что сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. Среди жителей пострадавших нет, подчеркнул губернатор Белгородской области.

Утром 12 мая в Шебекино произошло отключение электричества. Также без света остались жители населенных пунктов Новая Таволжанка, Маслова Пристань, Графовка и Безлюдовка.

По словам главы региона, причиной послужила атака украинских БПЛА. Дроны повредили одну из линий электропередачи (ЛЭП). Никто из мирных граждан не пострадал, добавил Гладков.

Ранее в белгородском селе Щетиновка выпущенный ВСУ снаряд пробил кровлю предприятия.