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Заморозки в РФ вызвали скачок мировых цен на пшеницу

Bloomberg: сельхозпроизводители России оценивают потери от майских заморозков

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Егор Еремов/РИА Новости

Неожиданные майские заморозки в некоторых регионах России привели к взлету фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже до максимумов августа прошлого года. Об этом пишет Bloomberg.

Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, и некоторые прогнозы по урожаю этого года уже были снижены, подтолкнув фьючерсы на Чикагской бирже. Хотя пострадавшие площади – лишь часть общих посевов страны, заморозки могут усугубить проблемы для культур, уже испытавших засуху весной, подытожило издание.

«Ситуация выглядит тревожной по всей европейской территории страны», — рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, хотя точных оценок потерь пока нет, ущерб «весьма значителен для многих культур».

На прошлой неделе ИКАР снизил прогноз урожая пшеницы в России в 2024–2025 году до 91 млн тонн с ранее ожидавшихся 93 млн. Ожидается также сокращение общего производства зерна. Помимо зерновых, заморозки затронули и масличные культуры, пишет издание.

В конце апреля правительство РФ расширило объем допустимого экспорта зерна из РФ.

Ранее Иран решил не импортировать пшеницу до следующего года.

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