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Экипажи истребителей Су-34 разбомбили опорный пункт ВСУ

Минобороны России: экипажи Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России, передает РИА Новости.

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил РФ нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские военнослужащие ударили по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток» неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500.

До этого австрийский полковник Маркус Райснер заявлял, что фугасные авиабомбы, которые применяет российская армия, стали кошмаром для украинской армии. Он указывал на то, что положение армии Украины на линии соприкосновения становится безысходным, так как ВСУ уступают в живой силе и технике.

Ранее спикер минобороны Украины рассказал об окончании «спокойной жизни» накануне мобилизации.

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