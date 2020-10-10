На Украине пожаловались на конкуренцию со стороны России в сфере ВПК
Украинский военно-промышленный комплекс утратил конкурентоспособность и столкнулся с активной конкуренцией со стороны России. Об этом заявил гендиректор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря, передает РИА «Новости».
По его словам, Украина уже давно выпала из первой десятки и выпадает из второй десятки мировых экспортеров оружия.
Ноздря отметил, что Россия «очень активно» конкурирует с украинским государством на его «базовых рынках», в том числе применяя дипломатические каналы.
Он также добавил, что это связано с тем, что украинская продукция за последние 10-15 лет во многом потеряла конкурентоспособность.
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