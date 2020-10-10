Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Карабахе с 10 октября

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в зоне боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в Facebook МИД России.

Соответствующее решение было принято в рамках прошедших в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна. В них также принял участие глава МИД России Сергей Лавров.

По итогам было принято решение, что режим прекращения огня будет соблюдаться с 12.00 субботы, 15 октября.

Кроме того, после начала данного режима стороны организуют передачу пленными и убитыми.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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