МО НКР заявило о возобновлении боев в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе утром 8 октября на южном и северном направлениях возобновились бои. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

В ведомстве подчеркнули, что активность противника подавляется.

«Ночью обстановка была стабильно напряженной. Оперативно-тактическая обстановка не претерпела существенных изменений», — говорится в сообщении минобороны НКР.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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