Алиев заявил, что Турция не является основным поставщиком вооружения Азербайджану
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является главным поставщиком вооружения республике. Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.
«Да, мы приобретаем вооружение у Турции, но не только у них. Нашим основным поставщиком вооружения является не Турция. Об этом, наверное, известно всем», — сказал азербайджанский лидер.
По его словам, факт покупки Баку модернизированного турецкого оборудования, в том числе боевых дронов, не должен быть проблемой ни для кого.
Он обратил внимание на то, что Армения, в отличие от Азербайджана, получает вооружение бесплатно.
«Турция не вовлечена в конфликт ни в какой другой форме», — подчеркнул Алиев.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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