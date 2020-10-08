Алиев заявил, что Турция не является основным поставщиком вооружения Азербайджану

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является главным поставщиком вооружения республике. Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.

«Да, мы приобретаем вооружение у Турции, но не только у них. Нашим основным поставщиком вооружения является не Турция. Об этом, наверное, известно всем», — сказал азербайджанский лидер.

По его словам, факт покупки Баку модернизированного турецкого оборудования, в том числе боевых дронов, не должен быть проблемой ни для кого.

Он обратил внимание на то, что Армения, в отличие от Азербайджана, получает вооружение бесплатно.

«Турция не вовлечена в конфликт ни в какой другой форме», — подчеркнул Алиев.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей Азербайджана в конфликте в Карабахе

Два армянских баскетболиста погибли в боях в Нагорном Карабахе

Азербайджан сообщает об обстреле своих сел Арменией