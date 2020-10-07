Более 10 сел эвакуируют в Рязанской области из-за пожара на военном складе

Жителей более 10 поселков эвакуируют из-за взрывов боеприпасов на военном арсенале в Рязанской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что эвакуация жителей проводится в радиусе 5 км.

Взрывной волной в близлежащих к арсеналу домах выбило окна.

На место ЧП направлен пожарный поезд. В готовности к вылету также находится самолет-танкер Ил-76. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что к тушению арсенала могут привлечь три военных вертолета Ми-8.

На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области произошел пожар, в результате чего начали взрываться боеприпасы. Огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы.

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