В бывшей воинской части под Рязанью произошли взрывы
Бернст Ю.
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На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
В результате начали взрываться боеприпасы.
В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы.
Уточняется, что пострадавших и угрозы близлежащим населенным пунктам нет.
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