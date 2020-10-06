В Карабахе предложили создать международную антитеррористическую коалицию

Глава непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отреагировал на данные по использованию наемников в боевых действиях в регионе. Об этом он написал на своем Facebook.

Он предложил создать международную антитеррористическую коалицию.

Президент НКР призвал мировое сообщество принять «активное участие в борьбе с терроризмом». Политик отметил, что при этом Карабах и Армения стоят «на передовой линии этой борьбы» и будут бороться до победы.

«Ни для какого государства в мире уже не секрет, что мишенью этой чудовищной террористической сети является мирное население Арцаха и Армении», — заключил Арутюнян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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