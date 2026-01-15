Размер шрифта
На Западе узнали о договоренности Ирана и Израиля при посредничестве России

Ammar Awad/Reuters

Иран и Израиль в конце декабря 2025 года при посредничестве России согласовали взаимный отказ от нанесения ударов друг по другу. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«В конце декабря, за несколько дней до начала протестов в Иране, израильские власти через Россию уведомили иранское руководство, что они не будут наносить удары по Ирану, если Израиль не будет атакован первым», — говорится в публикации.

По словам собеседников издания, в ответ руководство Ирана передало через Россию, что также воздержится от превентивного удара. Отмечается, что неформальная договоренность была достигнута в момент подготовки Израилем масштабной военной операции против движения «Хезболла» в Ливане.

Источники газеты отметили, что при всей положительной реакции в Тегеране все равно были настроены настороженно в связи с тем, что о возможности ударов США в координации с израильскими военными речи не шло.

В материале WP при этом не говорится, изменилось ли отношение сторон к данному уговору на фоне протестов в иранских городах.

14 января Reuters со ссылкой на европейских чиновников и источник в израильском правительстве писало, что США могут нанести военный удар по Ирану в ближайшие 24 часа. По данным агентства, президент США Дональд Трамп уже принял такое решение. На фоне эскалации США начали сокращать персонал на своей крупнейшей базе в Катаре — Аль-Удейд. Иран, в свою очередь, предупредил соседей по Персидскому заливу об ответных ударах по их территориям в случае американской атаки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио обсудил с Нетаньяху возможный ответ США на ситуацию в Иране.

