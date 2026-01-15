В России хотят законодательно гарантировать доход от пенсионных накоплений

Госдума приняла законопроект о гарантиях на доход с пенсионных взносов

Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о гарантиях гражданам на инвестиционный доход с пенсионных взносов. Об этом сообщает «Российская газета».

Законопроект гарантирует, что пенсионные накопления россиян будут увеличиваться за счет инвестиционного дохода, даже если в течение года страховые взносы работодателя временно не поступали в управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд из-за технических процедур — таких как возврат или зачет излишне уплаченных сумм.

В Фонде пенсионного и социального страхования будет сформирован специальный резерв для последующего отражения на индивидуальных лицевых счетах граждан расчетного инвестиционного дохода по этим суммам.

По словам члена комитета по бюджету и налогам Госдумы Никиты Чаплина, документ устраняет системный пробел, из-за которого будущий пенсионер может остаться без дохода от пенсионных накоплений.

В декабре РИА Новости сообщило, что в 2026 году россияне могут сразу получить 440 тыс. рублей пенсионных накоплений.

