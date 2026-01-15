Размер шрифта
Эстония оценила идею назначения спецпосланника ЕС по России

Эстония назвала опасной идею о спецпосланнике ЕС по России
Hannes P Albert/Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X раскритиковал идею создания спецпосланника Евросоюза по России, назвав ее опасной.

«В прошлом каждая «перезагрузка» и каждый диалог воспринимались Россией как уступка и лишь разжигали ее аппетит. Мы не должны повторять эту ошибку. Сейчас нам нужно более сильное давление, а не диалог», — заявил Цахкна.

В странах Евросоюза обсуждают возможность учреждения должности спецпосланника для переговоров по Украине. Среди возможных кандидатов называют заместительницу председателя Европейской комиссии Каю Каллас, саму главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и президента Финляндии Александра Стубба. По данным Politico, внедрение подобной должности станет беспрецедентным сдвигом в процессе взаимодействия Европы с США и Россией по украинскому вопросу и позволит «отстоять вопросы, касающиеся европейской безопасности». Кто из европейских политиков лучше всего подойдет на должность спецпосланника ЕС для переговоров по Украине и как к этой инициативе отнеслись в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде отреагировали на кандидата от ЕС на роль переговорщика с Россией.

