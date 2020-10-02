В НКР сообщают о погибшем при обстреле Степанакерта

В результате ракетного обстрела столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики погиб человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на омбудсмена НКР Артака Багларяна.

По предварительным данным, один человек погиб, еще 11 пострадали при первом за время боевых действий обстреле Степанакерта из тяжелых ракетных установок, заявил омбудсмен.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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