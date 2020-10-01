Армения сообщила о сбитом беспилотнике под Ереваном

Силы ПВО Армении сбили беспилотник рядом с Ереваном. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она сообщила, что беспилотник был уничтожен над Котайкской областью.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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