Армения сообщила о сбитом беспилотнике под Ереваном
Силы ПВО Армении сбили беспилотник рядом с Ереваном. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Она сообщила, что беспилотник был уничтожен над Котайкской областью.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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