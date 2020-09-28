В Кремле обеспокоены в связи с обострением в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обострение ситуации в Карабахе поводом для серьезнейшего беспокойства, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Эта ситуация является поводом для серьезнейшего беспокойства Москвы и многих других стран», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией.

«Процесс урегулирования конфликта как такового – и последствий нынешнего обострения – должен перейти в политико-дипломатическое русло», — сказал представитель Кремля.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.