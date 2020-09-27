Пашинян допустил выход эскалации в Карабахе за пределы региона

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе может распространиться за пределы региона, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении.

По его словам, мир стоит на пороге «широкомасштабной войны» на Южном Кавказе, которая может выйти за пределы региона и стать угрозой международной безопасности. При этом премьер подчеркнул, что армянская сторона приложит все усилия, чтобы принудить Азербайджан к миру.

«Мы осознаем, что военные действия могут перекинуться на территорию Армении», – отметил Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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