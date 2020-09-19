Путин: российское оружие превосходит все другое существующее в мире

Катерина Медведева
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на сегодняшний день впервые в истории обладает видами оружия, превосходящими все существующие. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что, очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня», — заявил глава государства.

Он добавил, что таким оружием пока не обладает никто в мире.

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