Путин: российское оружие превосходит все другое существующее в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на сегодняшний день впервые в истории обладает видами оружия, превосходящими все существующие. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что, очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня», — заявил глава государства.

Он добавил, что таким оружием пока не обладает никто в мире.

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