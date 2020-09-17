ВКС России перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем

Российский истребитель МиГ-31 перехватил 17 сентября два стратегических бомбардировщика B-1B США над Беринговым морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

Отмечается, что российский самолет был поднят в воздух для опознания воздушных целей и недопушения нарушения государственной границы Российской Федерации.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США и сопроводил их над акваторией Берингова моря», — говорится в сообщении.

После удаления американских самолетов от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

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