Лукашенко рассказал, к чему Белоруссия и РФ должны готовить армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что республике и России необходимо готовить свои армии для борьбы с возможной внешней агрессией, передает РИА «Новости».

По его словам, западные страны не считаются с Москвой и Минском. В связи с этим белорусской и российской сторонам «ни в коем случае нельзя оглядываться» на то, что они «скажут», считает Лукашенко.

«Они не смотрят на наши настороженности, они проводят учения, тогда когда хотят. Поэтому мы также, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, мы будем готовить свои армии для того, чтобы если не дай Бог, чтобы можно было этому противостоять», — сказал Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, проходящей сейчас в Сочи.

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