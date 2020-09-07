Россия осуществит наблюдательный полет над Чехией

Российские инспекторы с 7 по 11 сентября выполнят наблюдательный полет над Чехией в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны России Сергея Рыжкова.

По его словам, российский самолет Ан-30Б будет вылетать с аэродрома Пардубице. При этом максимальная дальность полета составит 800 км.

Как отмечается, маршрут уже согласован с чешской стороной.

На борту воздушного судна будут присутствовать чешские специалисты, которые проконтролируют применение оборудования для наблюдений и соблюдение положений договора.

Договор по открытому небу действует с 2002 года и позволяет своим участникам — 34 странам — открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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