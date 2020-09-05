Минобороны: Россия не заинтересована в гонке вооружений

Россия не заинтересована в гонке вооружений, однако вынуждена отвечать на действия Североатлантического альянса, заявил глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российская сторона вынуждена совершенствовать боевые возможности в ответ на «недружественные действия НАТО», чтобы обеспечить защиту национальных интересов и безопасность, пояснил министр.

Шойгу также добавил, что Россия следует принципу открытости и регулярно предоставляет другим странам сведения о своей военной деятельности.

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