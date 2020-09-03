США в третий раз за год испытали «сдерживающее Россию оружие»

В США прошел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III («Минитмен-3») с целью проверки оружия ядерного сдерживания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что запуск ракеты, которая способна нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, проходит третий раз за 2020 год.

Испытательный пуск происходил на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния в 0.03 по времени Западного побережья США (10.03 мск).

Начальник испытания полковник ВВС США Крис Баркомб добавил, что запуск является «еще одной» успешной демонстрацией возможностей США, а также отражает эффективность ядерного оружия.

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