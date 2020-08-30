Военные Белоруссии отработают борьбу с диверсантами во время учений

В минобороны Белоруссии рассказали о проходящих в Гродненской области комплексных тактических учениях военных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, в рамках проходящих учений участники отрабатывают борьбу с условными диверсантами.

Как уточнили в ведомстве, в активную фазу вступило учение под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора Гулевича.

Среди участников мероприятия минобороны называет танковые, артиллерийские, инженерные, механизированные, а также парашютно-десантные подразделения и расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Учения проходят на территории Белоруссии с 28 по 31 августа.