Военные Белоруссии отработают борьбу с диверсантами во время учений
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В минобороны Белоруссии рассказали о проходящих в Гродненской области комплексных тактических учениях военных. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, в рамках проходящих учений участники отрабатывают борьбу с условными диверсантами.
Как уточнили в ведомстве, в активную фазу вступило учение под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора Гулевича.
Среди участников мероприятия минобороны называет танковые, артиллерийские, инженерные, механизированные, а также парашютно-десантные подразделения и расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.
Учения проходят на территории Белоруссии с 28 по 31 августа.