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Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Путин поздравил пограничников с их профессиональным праздником 28 мая

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех, кто связан с Днем пограничника. В честь этого праздника российский лидер записал видеопоздравление.

Глава государства отметил важность службы этого подразделения для обеспечения безопасности страны.

Путин подчеркнул, что благодаря решимости пограничников были предотвращены многочисленные попытки прорыва на территорию России врагов, предателей и диверсионных групп противника.

Он также напомнил о том, что защитники границ смело сражались во время Великой Отечественной войны и сегодня пресекают любые попытки террористических атак на российскую территорию. Путин отметил советских пограничников как пример неуклонной воли и стойкости, которые первыми принимали удар врага, но не колебались.

Президент назвал действия российских пограничников профессиональными и самоотверженными

В преддверии профессионального праздника пограничников губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил их и передал новую партию спецоборудования.

Ранее в подполье заявили, что украинцы придумали новый способ побега за границу.

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