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В Киеве пожаловались, что в ВСУ присылают непригодное к службе пополнение

Главред «Цензора» Бутусов: ВСУ получают непригодное к службе пополнение

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Thomas Peter/Reuters

Главный редактор украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на линии фронта, присылают непригодное к военной службе пополнение. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам Бутусова, во время боев за Волчанск в 125-ю бригаду территориальной обороны ВСУ прислали пополнение из более 100 человек. Но скоро выяснилось, что почти все эти люди являются абсолютно непригодными к военной службе. Поэтому всего трое из них были зачислены в состав бригады.

При этом Бутусов подчеркнул, что украинские командиры на всех уровнях уже отчитались, что численность личного состава 125-й бригады увеличилась.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что средний возраст украинских военнослужащих на фронте составляет 43-45 лет, молодые люди отказываются участвовать в боевых действиях, что является существенной проблемой для ВСУ.

Ранее сообщалось, что главред украинского издания решил пойти на фронт после суток удержания в военкомате.

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