США и страны Европы раскритиковали удар Израиля в Рафахе

Представители властей Соединенных Штатов и ряда стран Европы осудили израильский удар по городу Рафах, жертвами которого стали десятки мирных палестинцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что США призвали Израиль принимать меры предосторожности, чтобы защитить гражданские лица. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Израиль должен принимать все возможные меры, чтобы защищать мирных граждан. По его словам, Штаты активно контактируют с израильской армией и партнерами, чтобы понять, что произошло.

Кирби также подчеркнул, что Израиль имеет полное право и дальше проводить операции против военизированных группировок в Газе.

Франция, Италия, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель осудили эту атаку Израиля и призвали остановить военную операцию, указав на то, что для палестинцев сектора Газа больше не осталось безопасных зон, где можно было бы переждать боевые действия.

26 мая Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о множестве жертв и раненых после удара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «трагическим инцидентом» авиаудар в Рафахе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее ЦАХАЛ рассказал о восьми выпущенных из Рафаха ракетах по Израилю.