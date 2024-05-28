Самозанятые и ИП ждут снижения доходов летом

Каждый пятый опрошенный самозанятый или ИП отметил, что уверен в уменьшении доходов на фоне приближающегося сезона отпусков. При этом треть (33%) микро-предприятий не прогнозируют отрицательную динамику. Такие данные следуют из результатов опроса исследовательского центра Консоль.Про, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По мнению опрошенных, риск снижения доходов связан с множеством факторов. Ключевым (28%) респонденты считают падение спроса на товары и услуги, большое количество отпусков (25%) и сезонные колебания (23%). В числе прочих факторов предприниматели выделили отсутствие необходимости в их товарах / услугах летом (22%). Интересно, что большинство опрошенных не планируют менять собственные бизнес-стратегии из-за рисков снижения доходов – о желании подготовить свой бизнес к спаду высказались лишь 19% респондентов.

Каждый второй предприниматель (55%) уверен, что подушка безопасности является спасением в борьбе со снижением доходов. Треть респондентов уже собрали необходимую сумму на летний период, а 20% собирают или планируют это сделать. Для нивелирования риска снижения доходов половина предпринимателей отложили или продолжают сбор от 100 до 200 тысяч рублей. При этом каждый пятый (20%) хотел бы накопить более 200 тысяч рублей.

30% самозанятых рассматривают сезонные подработки как альтернативу финансовым накоплениям. Наиболее подходящими профессиями для летних подработок внештатные исполнители назвали официанта (42%), таксиста (17%) и продавца-консультанта (14%). С точки зрения оформления половина респондентов отмечает, что для дополнительного заработка хотели бы использовать самозанятость.

«При поиске подработки летом стоит внимательнее отнестись к ее оформлению. Если у вас уже оформлена самозанятость, следите за размером годового дохода — сейчас лимит составляет 2,4 миллиона рублей. А если вы индивидуальный предприниматель на упрощенке, не рекомендуем переходить на самозанятость только из-за летней подработки — придется снять с учета онлайн-кассу, заплатить налог по УСН, подать уведомление, а в следующем году подать декларацию по УСН. Удобнее искать заказы, не меняя налоговый режим», –– прокомментировала Анна Чеботарева, юрист, эксперт Консоль.Про.

Интересно, что наиболее вероятными стратегиями для избежания падения дохода микро-предприниматели назвали сокращение издержек (32%) и расширение ассортимента (23%). Реже всего они готовы прибегать к увеличению цен на товары и услуги (менее 4%).

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