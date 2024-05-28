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В Финляндии высказались втором месте сборной России в рейтинге IIHF как о нелепости

Мэр Тампере назвал нелепым второе место сборной России в рейтинге федерации

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Jesper Zerman/Global Look Press

Мэр Тампере Калерво Куммола, выразил свое мнение о рейтинге национальных хоккейных команд, опубликованном Международной федерацией хоккея (IIHF). Его высказывания приводит газета Ita Sanomat.

Куммола назвал второе место сборной России в рейтинге «нелепым», обратив внимание на то, что за последние шесть лет российская команда завоевала только одну бронзовую медаль на чемпионатах мира. Политик выразил мнение, что «лучше было бы закрыть весь рейтинг».

До этого стало известно, что сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге IIHF, занимая второе место с 4065 очками. Это произошло после поражения российской команды сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира 2024 года. В лидерах рейтинга остается Канада с 4100 очками, а третье место занимает команда Финляндии с 3955 очками.

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон 2024/2025 годов по официальной причине — текущие риски безопасности.

Ранее Чехия обошла Россию по количеству медалей ЧМ по хоккею.

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