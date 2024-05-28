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Лишь треть россиян отводят на сон 7-8 часов в день

Почти половина россиян делают 10 тысяч шагов в день и спят меньше 8 часов

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Shutterstock

Почти половина — 40% — россиян делают 10 тысяч шагов в день. Менее 1% двигаются в два раза больше, а 7,5% совсем не высыпаются. Это показал опрос DDX Fitness, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

У 21,6% есть шагомер (в «умных» часах или на смартфоне), но они им не пользуются. А 25,4%, наоборот, таким образом контролируют каждый свой шаг. 27,5% изредка поглядывают на виджет или устройство. 25,5% вообще не важно как много они двигаются.

Минимум 10 тысяч шагов в день делают 40% опрошенных. 12,7% проходят 15 тысяч, 5% — 20 тысяч, 0,8% — 25 тысяч и 0,7% — еще больше.

За необходимой активностью россияне иногда ходят в фитнес-клубы. Но порой граждане, купив абонемент, пропускают занятия по разным причинам (долгая болезнь, отъезд из города, лень) не посещают. Так пару раз поступали 23% респондентов. Еще у 8,5% подобное на постоянной основе — слишком заняты. И только 6%, понимая, что купленный абонемент пропадет, «замораживали» его. К счастью, большинство (62%) с подобным не сталкивалось — если уж заплатил за тренировки, будь добр ходить.

Для здоровья, хорошего самочувствия и красоты важен и сон. Большинство (40,3%) отводит на него 6-7 часов. Положенные 7-8 часов спят 34,5%. Еще 11,1% хватает (или так получается) 4-6 часов. А 7,5% важно проводить в постели не менее 8-10 часов, иначе с утра глаза не открываются. Тем временем 6,7% на буднях спят как придется, а на выходных — хоть до полудня и дальше.

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