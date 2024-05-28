Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Теннисист Медведев обыграл Кепфера и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

close
100%
Tracey Nearmy/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Домиником Кепфером в матче первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), который проходит в Париже.

Встреча продолжалась 3 часа 8 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3 в пользу россиянина. Во втором круге Медведев сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем.

28-летний Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является первой ракеткой России. В его активе 20 титулов ATP. В 2021 году Медведев в составе российской команды завоевал Кубок Дэвиса и Кубок ATP. Он шесть раз доходил до финальных матчей турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США (US Open) в 2021 году.

«Ролан Гаррос» — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования завершатся 9 июня. Призовой фонд турнира составил более €53,47 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Новак Джокович из Сербии.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Медведев рассказал, из-за чего он может отказаться от поездки на Олимпиаду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами