Медведев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Домиником Кепфером в матче первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), который проходит в Париже.

Встреча продолжалась 3 часа 8 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3 в пользу россиянина. Во втором круге Медведев сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем.

28-летний Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является первой ракеткой России. В его активе 20 титулов ATP. В 2021 году Медведев в составе российской команды завоевал Кубок Дэвиса и Кубок ATP. Он шесть раз доходил до финальных матчей турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США (US Open) в 2021 году.

«Ролан Гаррос» — один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования завершатся 9 июня. Призовой фонд турнира составил более €53,47 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Новак Джокович из Сербии.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Медведев рассказал, из-за чего он может отказаться от поездки на Олимпиаду.